В Рязани научились дробить камни в почках с помощью лазера
В рязанском центре урогинекологии и нефрологии больницы № 11 внедрили операцию по дроблению камней в почках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
По словам доцента кафедры урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ Романа Васина, эта технология появилась еще в 1997 году. Впервые ее применили в педиатрии, но вскоре нашла свое применение и у взрослых.
— Показаниями для микроперкуторной нефролитотрипсии являются случаи, когда традиционная дистанционная литотрипстия невозможна в связи с особенностями состояния пациента или может привести к серьезным осложнениям, — отметил ученый.
Это прорывная технология, позволяющая избавить пациента от камня в почке при помощи маленького прокола иглой и дробления камня с помощью лазера до «песка», который выводится организмом естественным путем. Процесс восстановления после такой операции занимает меньше времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU