СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-27T17:45:48+03:00

В Рязани научились дробить камни в почках с помощью лазера. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Всевидящая» игла и новейшие технологии помогают в борьбе с мочекаменной болезнью

Изменить размер текста: A A

В рязанском центре урогинекологии и нефрологии больницы № 11 внедрили операцию по дроблению камней в почках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По словам доцента кафедры урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ Романа Васина, эта технология появилась еще в 1997 году. Впервые ее применили в педиатрии, но вскоре нашла свое применение и у взрослых.

— Показаниями для микроперкуторной нефролитотрипсии являются случаи, когда традиционная дистанционная литотрипстия невозможна в связи с особенностями состояния пациента или может привести к серьезным осложнениям, — отметил ученый.

Это прорывная технология, позволяющая избавить пациента от камня в почке при помощи маленького прокола иглой и дробления камня с помощью лазера до «песка», который выводится организмом естественным путем. Процесс восстановления после такой операции занимает меньше времени.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские врачи рассказали о новом методе лечения онкологических заболеваний

Иммунотерапия не действует на опухоль напрямую, но заставляет иммунитет пациента убивать раковые клетки (подробнее).

Убойная доза! В Рязани несколько школьников отравились снюсами

Врачи-наркологи считают, что продажу никотиновых смесей необходимо срочно запретить (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU