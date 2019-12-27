2019-12-27T17:45:48+03:00
Здоровье

В Рязани научились дробить камни в почках с помощью лазера

«Всевидящая» игла и новейшие технологии помогают в борьбе с мочекаменной болезнью
Яков РЫКОВ
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В Рязани научились дробить камни в почках с помощью лазера.В Рязани научились дробить камни в почках с помощью лазера.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В рязанском центре урогинекологии и нефрологии больницы № 11 внедрили операцию по дроблению камней в почках, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По словам доцента кафедры урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ Романа Васина, эта технология появилась еще в 1997 году. Впервые ее применили в педиатрии, но вскоре нашла свое применение и у взрослых.

— Показаниями для микроперкуторной нефролитотрипсии являются случаи, когда традиционная дистанционная литотрипстия невозможна в связи с особенностями состояния пациента или может привести к серьезным осложнениям, — отметил ученый.

Это прорывная технология, позволяющая избавить пациента от камня в почке при помощи маленького прокола иглой и дробления камня с помощью лазера до «песка», который выводится организмом естественным путем. Процесс восстановления после такой операции занимает меньше времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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