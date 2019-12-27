Для рязанской полиции закупили 51 автомобиль
Инспекторы ДПС ГИБДД теперь будут работать на 45 новеньких Skoda Octavia. Они, а также 5 автомобилей для дежурных частей и автомобиль для кинологической службы, 27 декабря пополнили автопарк полицейских подразделений Рязанской области.
В пресс-службе регионального УМВД заявили, что патрульные автомобили значительно более резвые, чем предшественники, и, конечно, снабжены всем необходимым: сигнальными устройствами, радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей.
В церемонии торжественного вручения новых автомобилей поучаствовали главный рязанский полицейский Сергей Лебедев и начальник ГИБДД Сергей Романов.
Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Также транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей.
Фото: 62.мвд.рф
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU