2019-12-27T16:08:38+03:00
Общество

Компания VELLCOM объявила скидки на квартиры

Рязанцы могут приобрести жилье с хорошей скидкой
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Компания VELLCOM объявила скидки на квартиры.Компания VELLCOM объявила скидки на квартиры.
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Накануне Нового года компания VELLCOM объявила скидки на квартиры. Декабрь - время самых выгодных покупок на рынке недвижимости. Только до 15 января 2020 года скидка – 2020 рублей с м2 на квартиры в ЖК VELLCOM DOM на Ленкома и VELLCOM DOM на Московском!

Полные условия предоставления скидки уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону (4912) 300-707 или по адресу: Рязань, улица 2-я Линия, дом 9.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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