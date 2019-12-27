Владимир Винокур отметит с рязанцами «70 лет шутя»

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-27T14:35:48+03:00

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7 января в Рязанской филармонии выступит Владимир Винокур.Народный артист России полон желания принести зрителям хорошее настроение. И, с учетом профессионального десанта шутников и юмористов, которые составляют его знаменитый «Театр пародий», задача представляется не просто осуществимой — она будет выполнена и перевыполнена! Самым зримым и убедительным доказательством этого станут радостные и улыбчивые лица тех людей, которые придут поздравить любимого артиста с 70-летием.

Новая программа Владимира Винокура называется под стать юбилею - «70 лет шутя». Причем это не единственная круглая дата, ведь в 2020-ом - 30 лет уникальному «Театру пародий», ставшему стартовой площадкой для многих артистов. Многие из них впоследствии уходили в свободное плавание, уже в статусе знаменитых, но Винокур не обижается. Он искренне радуется творческим победам своих подопечных, которым удается найти свой собственный путь, и ищет новых. Снова, снова и снова.

В нынешней программе Владимира Натановича и его «Театра пародий» у зрителей появится приятная возможность вспомнить не только лучшие «винокуровские» шутки, но и услышать новые монологи. Это будет уморительный калейдоскоп из прекрасно поставленных песенных, пародийных и юмористических номеров, который не оставит в зале ни одного угрюмого или насупленного лица. А затем, после концерта, зрители выйдут на продрогшие январские улицы, и от их улыбок станет теплее во всём городе.

Время начала концерта - 19.00.

Афиша мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU