В Рязани нашли фальсифицированное сливочное масло
В Рязани Россельхознадзор обнаружил поддельное сливочное масло производства ООО «Курскмаслопром». Проверка проводилась по заявлению одного из гипермаркетов.
- Установлена фальсификация указанной молочной продукции посредством использования немолочных видов сырья, - рассказали в ведомстве по итогам лабораторного исследования.
Кроме того, в отобранных пробах обнаружили сорбиновую кислоту, которая используется в качестве консерванта, и фитостерин – вещество, присутствующее в растениях.
19 декабря арбитраж признал производителя виновным в нарушении требований техрегламента «Об безопасности молока и молочной продукции» и оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU