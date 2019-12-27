В Рязани нашли фальсифицированное сливочное масло

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-27T14:10:22+03:00

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В Рязани Россельхознадзор обнаружил поддельное сливочное масло производства ООО «Курскмаслопром». Проверка проводилась по заявлению одного из гипермаркетов.

- Установлена фальсификация указанной молочной продукции посредством использования немолочных видов сырья, - рассказали в ведомстве по итогам лабораторного исследования.

Кроме того, в отобранных пробах обнаружили сорбиновую кислоту, которая используется в качестве консерванта, и фитостерин – вещество, присутствующее в растениях.

19 декабря арбитраж признал производителя виновным в нарушении требований техрегламента «Об безопасности молока и молочной продукции» и оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU