Рязанские нефтепереработчики подарили детям праздник и новогоднее настроение

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-27T13:26:30+03:00

Работники РНПК встретились с детьми коллег и вручили почти две тысячи сладких подарков

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В преддверии новогодних праздников молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») поучаствовали в акции, которая проходит пятый год подряд и стала уже доброй традицией.

Нефтепереработчики, подойдя к этой работе с не меньшим усердием, чем к работе на заводе, по собственной инициативе, объехали семьи работников предприятия в роли сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочки, встретились с детьми, обменялись праздничным настроением и передали сладкие подарки. Всего в рамках акции работники завода посетят более 185 детей, в том числе и из многодетных семей.

Всего в предновогодней акции было задействовано 30 молодых работников, которые создали праздничное настроение детям в свободное от работы время. По мнению руководства завода, такая социальная активность позволяет молодежи РНПК творчески развиваться, быстрее адаптироваться в коллективе и вливаться в общественную жизнь.

Кроме того, в рамках коллективного договора, действующего на предприятии, накануне новогоднего праздника почти две тысячи сладких подарков получили дети работников предприятия в возрасте от 1 года до 14 лет.

Также, в рамках реализации корпоративной программы благотворительности РНПК установила новогоднюю елку во дворе дома 85 по улице Ленинского Комсомола, чтобы создавать праздничное настроение взрослым и маленьким жильцам близлежащих домов.

Социальная политика АО «РНПК» является неотъемлемой частью развития предприятия. Социально комфортный климат в коллективе дает работникам уверенность в завтрашнем дне. Инициатива поздравления детей работников с Новым годом является доброй традицией Совета молодых специалистов завода, работающих на предприятии первые три года. Молодежь творчески развивается, быстрее адаптируется в коллективе и вовлекается в общественную жизнь предприятия. Здесь особое внимание уделяется личностному росту и развитию молодых специалистов, а помощь семьям друг друга – хороший стимул к этому.

НАША СПРАВКА

Совет молодых специалистов АО «РНПК» объединяет новых сотрудников предприятия. Молодежь регулярно организует и принимает участие в различных заводских мероприятиях: научно-техническом конкурсе, интеллектуальных и спортивных соревнованиях. Совет активно взаимодействует со студентами направления «Химические технологии» РГРТУ и учащимися «Роснефть-класса», организуя для них экскурсии на предприятие, конкурсы, направленные на укрепление командного духа, повышение уровня профессиональных знаний и физической выносливости. Большую работу молодые нефтяники проводят в сфере благоустройства города.

Фото: РНПК

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ИСТОЧНИК KP.RU