Власти Рязани ликвидируют еще один островок бесплатной парковки в центре города

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-27T13:04:09+03:00

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В четверг, 16 декабря, пресс-службы администрации Рязани опубликовала информацию о том, что с пятницы, 27 декабря в Рязани запретили парковку транспортных средств на спуске от улицы Новослободской к бывшему управлению образованием (с выходом на Лыбедский бульвар в районе цирка). Здесь установили дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Речь идет именно о спуске – возможность оставлять машины на стороне подъема, у автовладельцев осталась.

Сделано это для удобства парковки туристических автобусов.

Напомним, что ранее этот участок не входил в зону платной парковки. Оставлять авто здесь можно было бесплатно, не нарушая при этом правила дорожного движения.

Вернут ли возможность парковаться на спуске автолюбителям после новогодних праздников, администрация не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU