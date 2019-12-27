Десятки призов и подарков получат в январе покупатели квартир «Зеленого сада»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-27T15:00:13+03:00

3 января стартует грандиозная акция: подарки ВСЕМ покупателям квартир в ЖК «Еврокласс», а также розыгрыш призов – скидок и кладовок!

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В первый месяц нового 2020 года Группа компаний «Зеленый сад» подарит ВСЕМ покупателям квартир в ЖК «Еврокласс - 1» и «Еврокласс - 2» в Кальном десятки полезных для дома подарков, а также разыграет призы - 6 скидок на покупку квартиры и 10 кладовок! Организатором этой впечатляющей акции выступает ООО «Агентство недвижимости - Зеленый сад».

Участниками розыгрыша призов автоматически становятся все клиенты ГК «Зеленый сад», приобретающие недвижимость и заключающие договоры долевого участия в период с 1 по 31 января 2020 года. Розыгрыш призов пройдет в несколько этапов.

Для тех, кто приобрел квартиры в начале месяца, с 3 по 15 января 2020 года, будет проводиться розыгрыш следующих призов:

- скидка на покупку квартиры в сумме 500 000 руб. - 1 шт.

- скидка на покупку квартиры в сумме 300 000 руб. – 2 шт.

- кладовые помещения – 5 шт.

Среди клиентов, купивших квартиры в период с 16 по 31 января 2020 года, организаторы акции разыграют вот такие призы:

- скидка на покупку квартиры в сумме 200 000 руб. - 3 шт.

- кладовые помещения – 5 шт.

Фото: ГК "Зеленый сад".

Уникальный бонус для всех, совершивших покупку квартиры в жилых комплексах «Еврокласс - 1», «Еврокласс - 2» с 3 по 31 января 2020 года! Каждый участник акции - обладатель жилья, возведенного Группой компаний «Зеленый сад», получит ценный подарок. Покупая квартиру в определенный день, все покупатели гарантированно получат приз, соответствующий дате покупки. Среди десятков солидных призов – брендовая бытовая техника, продвинутая электроника, дорогие аксессуары для современного дома.

Узнать условия проведения акции и полный перечень призов, а также получить подробную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777, официальный сайт: www.green-garden.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU