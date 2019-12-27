В Рязани чиновники решили, каким должно быть благоустройство
Администрация Рязани приняла постановление, которым определила для города типовые элементы благоустройства. Приложением к документу служит сборник, где эти элементы и изображены.
В сборнике 16 разделов. Чиновники решили, какими должны быть ограждения, вазоны и цветочницы, парковая и уличная мебель, тротуарная плитка, урны, остановки, детские площадки, фонари и так далее.
Притом изображенные элементы благоустройства, как следует из названия, только рекомендуются к установке, то есть, по всей видимости, не имеют статуса «либо так, либо никак». Зато сборник позволяет проследить вкусы нынешних благоустроителей.
Из приложения к постановлению.
Из приложения к постановлению.
ИСТОЧНИК KP.RU