В Рязани чиновники решили, каким должно быть благоустройство

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-27T11:36:55+03:00

Опубликован сборник. В нем ограждения, цветочницы, фонари, урны и другие элементы

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Администрация Рязани приняла постановление, которым определила для города типовые элементы благоустройства. Приложением к документу служит сборник, где эти элементы и изображены.

В сборнике 16 разделов. Чиновники решили, какими должны быть ограждения, вазоны и цветочницы, парковая и уличная мебель, тротуарная плитка, урны, остановки, детские площадки, фонари и так далее.

Притом изображенные элементы благоустройства, как следует из названия, только рекомендуются к установке, то есть, по всей видимости, не имеют статуса «либо так, либо никак». Зато сборник позволяет проследить вкусы нынешних благоустроителей.

Из приложения к постановлению.

Из приложения к постановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU