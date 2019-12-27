В Рязани иномарка сбила четверых пешеходов. Из них – двое детей
Поздно вечером 26 декабря недалеко от дома №11 по улице Колхозной произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 31-летняя рязанка за рулем мини-кроссовера Nissan Juke во время поворота не справилась с управлением и сбила четверых пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП двое взрослых и двое детей семи и двух лет получили травмы. Всех их госпитализировали.
По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU