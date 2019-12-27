В Рязани иномарка сбила четверых пешеходов. Из них – двое детей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-27T11:32:40+03:00

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Поздно вечером 26 декабря недалеко от дома №11 по улице Колхозной произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 31-летняя рязанка за рулем мини-кроссовера Nissan Juke во время поворота не справилась с управлением и сбила четверых пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП двое взрослых и двое детей семи и двух лет получили травмы. Всех их госпитализировали.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU