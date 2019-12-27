2019-12-27T10:02:02+03:00
Общество

Виталий Мутко сделал в Instagram пост про новогоднюю Рязань

Вице-премьер отметил, что в городе организовали собственную резиденцию Деда Мороза
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: www.instagram.com/mutko_officialФото: www.instagram.com/mutko_official
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26 декабря на официальной странице заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко в Instagram появилась публикация, посвященная Рязани.

Вице-премьер поделился с подписчиками фотографиями украшенного города, в том числе улицы Почтовой и Лыбедского бульвара. Он отметил, что Рязань получила статус «Новогодней столицы 2020» и организовала собственную резиденцию Деда Мороза (она находится в Лесопарке), где и сделан один из снимков.

Автор публикации отметил на ней губернатора Рязанской области Николая Любимова и аккаунт «Новогодней столицы 2020».

mutko_officialmutko_official
Новогодняя Рязань в Instagram вице-премьера
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ИСТОЧНИК KP.RU

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