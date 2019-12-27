Сбил и скрылся: полиция ищет очевидцев ДТП с пешеходом в Рязани

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-27T09:27:19+03:00

Человек попал под машину на переходе на улице Новоселов

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23 декабря на улице Новоселов в Рязани неизвестный на неустановленном транспортном средстве сбил человека, который шел через дорогу по пешеходному переходу. Теперь полиция просит откликнуться очевидцев этого ДТП.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, инцидент произошел в 16.50 у дома №23/15.

С какой-либо информацией о случившемся призывают обращаться по телефонам 8(4912) 29-95-86, 29-76-68 или непосредственно в ОБ ДПС ГИБДД (ул. Лесная, 28).

ИСТОЧНИК KP.RU