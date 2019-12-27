В выходные в Рязанской области выпадет снег

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-27T08:57:16+03:00

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Рязанский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные, 28-29 декабря. Судя по нему, оба дня принесут нам небольшой снег – невиданную по нынешней зиме роскошь.

Температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы, но не должна опуститься ниже нуля. С субботу по области ожидается -7…-2 градуса ночью и -5…0 днем. В воскресенье соответственно -7…-2 и -5…-3.

Скорость ветра в эти дни – 4-9 метра в секунду. На небе будет облачно с прояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU