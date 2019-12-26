Юной рязанской лыжнице вручили подарок от Владимира Путина

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-26T18:46:03+03:00

Это лыжный комплект, который поможет ей совершенствовать свое мастерство в любимом виде спорта

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14-летняя Варвара Коралева перед Новым годом написала письмо не Деду Морозу, а Владимиру Путину и… получила в подарок комплект для занятий лыжным спортом. Спортинвентарь школьнице из поселка Тума, которая в 2019-м выполнила норматив первого взрослого разряда, в областном правительстве вручили 26 декабря.

Глава государства сопроводил подарок поздравлением:

- Искренне желаю, чтобы наступающий Новый год исполнил все твои мечты, стал успешным для тебя. А значит – надо добросовестно учиться, помогать старшим и тем, кто нуждается в заботе и внимании, настойчиво идти к намеченной цели, - приводит текст ryazangov.ru.

Передали лыжный комплект врио главного федерального инспектора по Рязанской области Валерий Савин и министр труда и соцзащиты населения региона Валерий Емец. Последний, передавая поздравление от имени губернатора, заметил, что мама юной спортсменки – тренер Тумской ДЮСШ.

ИСТОЧНИК KP.RU