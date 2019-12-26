В Рязани на елку повесили светофоры и полицейские жезлы
В декабре этого года сотрудники Госавтоинспекции Рязанского района объявили акцию «В новый год – без ДТП». Воспитанники детских садиков вместе с родителями и воспитателями в течение месяца изготавливали елочные игрушки в виде светофоров, жезлов регулировщика, дорожных знаков.
Изготовленными украшениями сотрудники ГИБДД решили украсить растущую во дворе ель.
- Девочки и мальчики – большие молодцы, - прокомментировал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Рязанскому району Владимир Уразов. - Их фантазии и оригинальному полету творческой мысли остается только позавидовать. Мы даже не смогли выбрать победителя в нашей акции – все работы достойны самой высокой оценки.
Как сообщает издательство «Пресса», во время украшения ни одна елка не пострадала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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