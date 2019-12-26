2019-12-26T17:27:41+03:00
Общество

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать допоздна

На линиях останутся машины 16 муниципальных маршрутов
Антон КОНОВАЛОВ
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26 декабря в администрации Рязани состоялось итоговое совещание с участием коммерческих перевозчиков. На нем начальник профильного управления Андрей Михно напомнил, что транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 3.30.

Машины каких коммерческих маршрутов останутся на линии, admrzn.ru не уточняет, а вот с муниципальными все предельно ясно. Это троллейбусы №№1, 2, 3, 5, 9, 10, 16 и автобусы №№4, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24.

Аналогично транспорт припозднится на Рождество, чтобы в ночное время верующие смогли вернуться с богослужений.

В праздники Михно призвал перевозчиков усилить пропускной режим на предприятиях и составить график дежурств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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