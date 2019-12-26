2019-12-26T17:06:31+03:00
Звезды

В Рязани пройдет юбилейный концерт певицы Валерии

У зрителей появится возможность увидеть часть шоу «К Солнцу»
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Фото: рязанская филармония.Фото: рязанская филармония.
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6 января в рязанской областной Филармонии состоится юбилейный концерт Народной артистки России Валерии «К Солнцу».

Секрет успеха концертов Валерии в том, что помимо отличных песен, а репертуар певицы, как известно, постоянно пополняется новыми современными хитами, она предлагает зрителям незабываемое шоу.

Режиссером «К Солнцу» стал Андрей Сычев, который воплотил в жизнь даже самые креативные идеи Валерии. Андрей — автор и постановщик резонансных событий в области шоу бизнеса и телевизионных программ «Первого канала», обладателем 4-х премий ТЭФИ, с 2010 года является Академиком Академии Российского Телевидения.

Шоу «К Солнцу», по праву получившее Российскую Национальную музыкальную премию «Виктория» 2018 года в номинации «Концерт года», — очередное подтверждение, что среди современных поп-див Валерии нет равных! Ее голос в сочетании с живыми инструментами приобретает радужные краски. Концерт «К Солнцу» прошел в поддержку одноименного альбома Валерии, релиз которого состоялся 5 декабря 2017 года. Наконец, и у зрителей в других городах появилась возможность увидеть часть этого шоу и зарядиться от Валерии ее неиссякаемой энергией.

В концерте, помимо новых модных песен, также прозвучат хиты прошлых лет. Конечно же, кроме этого Валерия приготовила немало сюрпризов и музыкальных подарков своим поклонникам.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести на портале единого билетного пространства.

Возрастной ценз 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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