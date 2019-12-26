Зампред рязанского правительства предложил озвучивать имена нетрезвых водителей
В четверг, 26 декабря, в рамках шестого открытого форума прокуратуры обсудили тему обеспечения безопасности на региональных дорогах.
В работе форума приняли участие прокурор региона Иван Панченко, заместитель председателя правительства Евгений Беленецкий, региональный министр транспорта Вадим Решетник, представители правоохранительных структур, общественных организаций и СМИ.
На форуме Евгений Беленецкий предложил озвучивать имена людей, позволивших себе сесть за руль в нетрезвом виде, не зависимо от их статуса и влиятельности.
Представители СМИ напомнили о защите персональных данных, тогда Беленецкий предложил использовать в качестве площадки для публикации таких «черных списков» популярные паблики в соцсетях.
В Рязанской области возросло количество уголовных дел, возбужденных за повторную езду в нетрезвом виде: в 2018 году – 400 дел, в 2019 – уже 450 уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU
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