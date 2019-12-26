В новогодние праздники рязанские электрички поменяют расписание
В преддверии новогодних каникул до их окончания изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
График поменяют на период с 30 декабря по 8 января включительно. Электропоезда будут работать:
– 30 и 31 декабря – по расписанию пятницы;
– с 1 по 6 января – по расписанию субботы;
– 7 и 8 января – по расписанию воскресенья.
Напомним, что изменение коснутся и маршрута Рязань-Москва: в начале и в конце новогодних каникул на этом направлении добавят по одному экспрессу.
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ИСТОЧНИК KP.RU