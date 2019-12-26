2019-12-26T14:52:25+03:00
Общество

В новогодние праздники рязанские электрички поменяют расписание

График изменится с 30 декабря и вернется к привычному 9 января
Мария БЛИНОВА
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В преддверии новогодних каникул до их окончания изменится расписание электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

График поменяют на период с 30 декабря по 8 января включительно. Электропоезда будут работать:

30 и 31 декабря – по расписанию пятницы;

с 1 по 6 января – по расписанию субботы;

7 и 8 января – по расписанию воскресенья.

Напомним, что изменение коснутся и маршрута Рязань-Москва: в начале и в конце новогодних каникул на этом направлении добавят по одному экспрессу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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