В начале и конце каникул между Рязанью и Москвой пустят еще один экспресс

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-26T13:29:35+03:00

Днем 31 декабря он стартует из столицы, утром 9 января – в ее сторону

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В преддверии праздников и в новогодние каникулы изменится график движения электропоездов, сообщает ЦППК. Много изменений будет в Московской области, плюс по ряду направлений – в том числе на Казанском.

Так, в новогоднюю и рождественскую ночи поезда станут курсировать дольше. Кроме того, в начале и конце каникул добавят дополнительные составы:

31 декабря

Москва (Казанский вокзал) – Рязань-1. Поезд № 7062, время отправления из столицы – 16:10;

9 января

Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал). Поезд №7021, время отправления из Рязани – 4:10.

Узнать текущее расписание пригородных поездов можно на сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU