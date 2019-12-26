В начале и конце каникул между Рязанью и Москвой пустят еще один экспресс
В преддверии праздников и в новогодние каникулы изменится график движения электропоездов, сообщает ЦППК. Много изменений будет в Московской области, плюс по ряду направлений – в том числе на Казанском.
Так, в новогоднюю и рождественскую ночи поезда станут курсировать дольше. Кроме того, в начале и конце каникул добавят дополнительные составы:
31 декабря
Москва (Казанский вокзал) – Рязань-1. Поезд № 7062, время отправления из столицы – 16:10;
9 января
Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал). Поезд №7021, время отправления из Рязани – 4:10.
Узнать текущее расписание пригородных поездов можно на сайте компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU