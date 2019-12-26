«Мармакс» рассказал о преимуществах личного двора-парка «Голландия»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-26T12:43:02+03:00

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«Голландия» — это большой парковый квартал бизнес-класса на Касимовском шоссе от девелопера «Мармакс». Со слов представителей компании, уникальность жилому комплексу придаст личный двор-парк с прогулочными аллеями, современными интерактивными детскими и спортивными площадками, Wi-Fi на территории.

Фото: компания "Мармакс".

— Проект ландшафтного дизайна предполагает высадить на территории двор-парка более 20 видов растений: взрослые деревья, кустарники, цветы и газон. За парком будет ухаживать и выполнять необходимые работы личный садовник, — сообщили в «Мармакс». — Вы будете наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и отдыхать в тени взрослых деревьев или устраивать пикники в зоне барбекю. В период новогодних праздников двор будут украшать ели.

Фото: компания "Мармакс".

В личном двор-парке будет реализована концепция «4 сезона — все деревья и растения тщательно подбираются с учетом времени их цветения. Будут высажены: вишня, яблони, клены, туи, елки и многие другие виды.

— Парк будет полностью закрыт от посторонних взглядов. На территории комплекса будет установлено видеонаблюдение, туда смогут попасть только жители или их близкие, — отметили в пресс-центре. — Такой формат позволяет реализовать концепции «Двор без машин» и «Безопасность 24/7».

Фото: компания "Мармакс".

В зимнее время года двор-парк превратится в «Маленькую Европу»: деревья, украшенные мерцающими гирляндами, светящиеся фигуры новогодних героев, большая ель в центре парка.

— Новогодняя атмосфера поможет вам ощутить себя героем настоящей сказки! Мы очень ждем, когда начнем работы по благоустройству территории», — поделились представители компании. Парковый квартал «Голландия» — квартал для тех, кто выбирает жизнь в гармонии с окружением.

Подробную информацию о парковом квартале «Голландия» вы получите по телефону: (4912) 500-005.

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Уникальный двор-парк от Мармакс.Каким будет двор-парк в парковом квартале Голландия ? Руководитель ландшафтного бюро Наталья Федюкова рассказывает о благоустройстве парка в нашем комплексе на Касимовском шоссе. Подробнее о парковом квартале Голландия по тел. 500-005 или на сайте https://clck.ru/K8o4d Подробнее о других проектах компании на сайте https://clck.ru/K8p9d Instagram - @marmax.ru VK https://vk.com/marmax_ru FB - https://clck.ru/K8pUQ

ИСТОЧНИК KP.RU