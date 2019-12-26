Громкий стук: в рязанской общаге дебошир пообещал зарубить женщину

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-26T12:07:44+03:00

Мужчина вернулся домой поздно вечером, что не понравилось его соседке. Ему пришлось схватиться за топор

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Рязанские участковые пресекли конфликт, разгоревшийся в коридоре общежития поселка Мурмино, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в дежурную часть обратилась 39-летняя жительница поселка, которая сообщила, что ее сосед угрожает зарубить ее топором.

Прибывшие на место участковые, выяснили, что 59-летний рязанец, возвращаясь домой в общагу, постучал в дверь общего коридора, чтобы его впустили. Ему открыла 39-летняя соседка, которая высказала ему за громкий стук. Это замечание не понравилось мужчине, он зашел в свою комнату, взял топор и, выйдя в коридор, пригрозил женщине, что зарубит ее. Испугавшись за свою жизнь, женщина убежала и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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Всех участников передали полиции (подробности инцидента).

ИСТОЧНИК KP.RU