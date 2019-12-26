2019-12-26T12:01:44+03:00
Авто

Метр новой дороги в рязанской глубинке обойдется в 30 тысяч рублей

Полотно соединит два соседних села, жители которых добираются друг к другу через 90-километровый крюк
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.Фото: Пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
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В октябре этого года между селами Церлево и Чубарово начали возводить дорогу. Одно из них находится в Чучковском, другое в Сасовском районе, а между селами – всего каких-то 5,5 км. Однако прямой дороги здесь нет, и для попадания к соседям приходится ехать в объезд – порядка 90 км.

Сейчас, по информации пресс-службы регионального минтранса, земляное полотно уже готово – насыпали около 60 тысяч кубометров. Следом начали укладывать песок и щебень. В общей сложности на объекте задействовано 24 машины – это экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, катки и самосвалы.

Обойдется эта дорога примерно в 160 млн. рублей, а завершить ее строительство должны к концу следующего лета. Кстати, она облегчит путь и между райцентрами Чучково и Сасово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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