Метр новой дороги в рязанской глубинке обойдется в 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-26T12:01:44+03:00

Полотно соединит два соседних села, жители которых добираются друг к другу через 90-километровый крюк

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В октябре этого года между селами Церлево и Чубарово начали возводить дорогу. Одно из них находится в Чучковском, другое в Сасовском районе, а между селами – всего каких-то 5,5 км. Однако прямой дороги здесь нет, и для попадания к соседям приходится ехать в объезд – порядка 90 км.

Сейчас, по информации пресс-службы регионального минтранса, земляное полотно уже готово – насыпали около 60 тысяч кубометров. Следом начали укладывать песок и щебень. В общей сложности на объекте задействовано 24 машины – это экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, катки и самосвалы.

Обойдется эта дорога примерно в 160 млн. рублей, а завершить ее строительство должны к концу следующего лета. Кстати, она облегчит путь и между райцентрами Чучково и Сасово.

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ИСТОЧНИК KP.RU