СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-26T11:52:16+03:00

Рязаньэнерго оштрафовали на 300 тысяч за подключение дополнительных услуг. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Энергетикам нужно было всего лишь подключить дом к электричеству. Но они на этом не остановились

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Рязаньэнерго оплатит штраф за нарушение порядка присоединения к электрическим сетям в размере 300 тысяч рублей, сообщает региональное УФАС.

Напомним, еще летом этого года антимонопольщики установили, что к ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») обратился гражданин с заявкой на присоединение к электрическим сетям жилого дома. Энергетики заявку рассмотрели и заключили договор.

Однако в технических условиях сетевая организация не указала полный перечень своих мероприятий, которые она должна выполнить в процессе технологического присоединения. При этом ушлые сотрудники обязали мужчину смонтировать ВРУ (вводно-распределительное устройство – Ред.) с устройствами защиты, контроля величины максимальной мощности и прибором учета электрической энергии. Но энергетики не учли или не хотели учесть, что у заявителя уже есть установленный в надлежащем порядке, работающий расчетный прибор учета электричества.

Прямым следствием такого нарушения стало заключение гражданином с Рязаньэнерго дополнительного договора на замену приборов учета и выполнение иных услуг, что привело к существенному увеличению затрат.

В итоге ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признано виновным в совершении административного правонарушения. Энергетики не согласились с этим и обратились в Арбитражный суд с требованием признать постановление УФАС незаконным. Однако суд встал на сторону антимонопольной службы и признал законным назначение энергетикам штраф в размере 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU