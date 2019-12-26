В Рязани после погони задержали нетрезвого водителя внедорожника
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области помогли остановить нетрезвого водителя. Около трех часов ночи наряд группы задержания обратил внимание, как на Голенчинском шоссе (Рязань) во внедорожник садится мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.
Росгвардейцы передали ориентировку автомобиля в ГИБДД и продолжили за ним движение. На требование по громкой связи остановиться, водить внедорожника никак не реагировал. На улице Дзержинского к преследованию подключились сотрудники ГИБДД. Машину остановили.
В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении за вождение в состоянии опьянения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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