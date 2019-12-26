В Рязани после погони задержали нетрезвого водителя внедорожника

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-26T10:57:39+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области помогли остановить нетрезвого водителя. Около трех часов ночи наряд группы задержания обратил внимание, как на Голенчинском шоссе (Рязань) во внедорожник садится мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы передали ориентировку автомобиля в ГИБДД и продолжили за ним движение. На требование по громкой связи остановиться, водить внедорожника никак не реагировал. На улице Дзержинского к преследованию подключились сотрудники ГИБДД. Машину остановили.

В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении за вождение в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU