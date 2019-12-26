Два молодых рязанца на «Приоре» вылетели с дороги – выжил один
Это случилось на дороге «Шацк-Сасово-Касимов» в Пителинском районе
Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:
25 декабря двое жителей Рязанской области попали в ДТП на дороге «Шацк-Сасово-Касимов». 28-летний водитель, двигаясь в сторону Касимова, не справился с управлением, его «Лада Приора» вылетела в кювет и опрокинулась.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, авария случилась в Пителинском районе в 21.10. Молодой человек, который был за рулем, погиб, а его пассажир-сверстник выжил, причем ему потребовалась медицинская помощь, но не госпитализация.
В трех других ДТП за минувшие сутки различные травмы получили пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU