Два молодых рязанца на «Приоре» вылетели с дороги – выжил один

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-26T10:35:30+03:00

Это случилось на дороге «Шацк-Сасово-Касимов» в Пителинском районе

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25 декабря двое жителей Рязанской области попали в ДТП на дороге «Шацк-Сасово-Касимов». 28-летний водитель, двигаясь в сторону Касимова, не справился с управлением, его «Лада Приора» вылетела в кювет и опрокинулась.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, авария случилась в Пителинском районе в 21.10. Молодой человек, который был за рулем, погиб, а его пассажир-сверстник выжил, причем ему потребовалась медицинская помощь, но не госпитализация.

В трех других ДТП за минувшие сутки различные травмы получили пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU