2019-12-26T09:55:32+03:00
Происшествия

В Рязани полиция ищет скрывшегося с места ДТП водителя

Чтобы установить его личность и обстоятельства случившегося, ГИБДД просит откликнуться очевидцев
Антон КОНОВАЛОВ
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Полиция ищет водителя, который в Рязани на улице Интернациональная протаранил ВАЗ-2104, травмировал водителя и скрылся с места ДТП. Транспортное средство не установлено.

В областном УМВД уточняют, что инцидент произошел 19 декабря около 5.15 у дома 1г (здание предприятия «Гранит»). Чтобы выяснить личность недобропорядочного автомобилиста и обстоятельства случившегося, ГИБДД просит откликнуться очевидцев.

С информацией о ДТП предлагают обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68; или по адресу: ул. Лесная, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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