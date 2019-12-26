В Рязани полиция ищет скрывшегося с места ДТП водителя

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-26T09:55:32+03:00

Чтобы установить его личность и обстоятельства случившегося, ГИБДД просит откликнуться очевидцев

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Полиция ищет водителя, который в Рязани на улице Интернациональная протаранил ВАЗ-2104, травмировал водителя и скрылся с места ДТП. Транспортное средство не установлено.

В областном УМВД уточняют, что инцидент произошел 19 декабря около 5.15 у дома 1г (здание предприятия «Гранит»). Чтобы выяснить личность недобропорядочного автомобилиста и обстоятельства случившегося, ГИБДД просит откликнуться очевидцев.

С информацией о ДТП предлагают обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68; или по адресу: ул. Лесная, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU