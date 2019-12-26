В Рязани администрация обдумает изменение двух маршрутов
Жители поселка Дягилево на встрече с начальником управления транспорта администрации Рязани Андреем Михно попросили изменить два маршрута общественного транспорта. Путь следования автобуса №4 предложено удлинить, а троллейбуса №1 – проложить по другим улицам центра города.
Насчет автобуса №4 люди высказались, что многие из тех, кто живет в Дягилеве, работают в Московском микрорайоне, через который маршрут как раз проходит, но доезжает только до «М5 Молла». Возможность продления до поселка представитель администрации обещал рассмотреть.
Что же касается троллейбуса №1, то, по мнению председателя ветеранской организации «Авиатор» Бориса Осокина, он полностью дублируется маршрутом №41 и мог бы ездить через площадь Мичурина.
Кроме того, жители поселка призвали Михно проследить за соблюдением графика перевозчиком по маршруту №41, так как по вечерам с этим, очевидно, возникают проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU