В Рязани администрация обдумает изменение двух маршрутов

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-26T12:14:47+03:00

Предложения касаются автобуса №4 и троллебуса №1, и внесли их жители поселка Дягилево

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Жители поселка Дягилево на встрече с начальником управления транспорта администрации Рязани Андреем Михно попросили изменить два маршрута общественного транспорта. Путь следования автобуса №4 предложено удлинить, а троллейбуса №1 – проложить по другим улицам центра города.

Насчет автобуса №4 люди высказались, что многие из тех, кто живет в Дягилеве, работают в Московском микрорайоне, через который маршрут как раз проходит, но доезжает только до «М5 Молла». Возможность продления до поселка представитель администрации обещал рассмотреть.

Что же касается троллейбуса №1, то, по мнению председателя ветеранской организации «Авиатор» Бориса Осокина, он полностью дублируется маршрутом №41 и мог бы ездить через площадь Мичурина.

Кроме того, жители поселка призвали Михно проследить за соблюдением графика перевозчиком по маршруту №41, так как по вечерам с этим, очевидно, возникают проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU