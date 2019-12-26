2019-12-26T08:44:41+03:00
Общество

В праздники автобусы Рязанского района меняют расписание

Местная администрация рассказала, как 28 маршрутов будут работать с 31 декабря по 8 января
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С 31 декабря по 8 января пригородные автобусы изменят график движения в связи с новогодними каникулами. На rzraion.ru опубликованы временные расписания 28 маршрутов, которые курсируют между Рязанью и населенными пунктами Рязанского района.

В список входят:

№102 Наумово – Гавердово

№103 Подвязье

№104 Высокое

№105 Искра

№110а Требухино

№111 Мурмино – Казарь

111б Мурмино

№№113, 113а Лужки

№№114, 114а Новоселки

№115 Дядьково

№117 Рыбхоз

№120а Агро-Пустынь

№121 Гряцкое

№122 с/х Павловский

№123 Кораблино

№126 Екимовка

№128 Варские

№133 Насурово

№136 Дашки 2

№138 Ровное – Взметнево

№139 Лужки – Глебово

№149 Коростово

№150 Денежниково

№156а Полково

№160 Александрово – Листвянка

№160а Листвянка – Болошнево

№168 с/х Рязанский

№205 Турлатово

ИСТОЧНИК KP.RU

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