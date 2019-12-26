В праздники автобусы Рязанского района меняют расписание
С 31 декабря по 8 января пригородные автобусы изменят график движения в связи с новогодними каникулами. На rzraion.ru опубликованы временные расписания 28 маршрутов, которые курсируют между Рязанью и населенными пунктами Рязанского района.
В список входят:
№102 Наумово – Гавердово
№103 Подвязье
№104 Высокое
№105 Искра
№110а Требухино
№111 Мурмино – Казарь
№111б Мурмино
№№113, 113а Лужки
№№114, 114а Новоселки
№115 Дядьково
№117 Рыбхоз
№120а Агро-Пустынь
№121 Гряцкое
№122 с/х Павловский
№123 Кораблино
№126 Екимовка
№128 Варские
№133 Насурово
№136 Дашки 2
№138 Ровное – Взметнево
№139 Лужки – Глебово
№149 Коростово
№150 Денежниково
№156а Полково
№160 Александрово – Листвянка
№160а Листвянка – Болошнево
№168 с/х Рязанский
№205 Турлатово
ИСТОЧНИК KP.RU