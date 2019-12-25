2019-12-25T18:49:48+03:00
Экономика

В Рязани подписано Соглашение о минимальной зарплате на 2020 год

Его подписали губернатор, председатели областных союза профсоюзов и Ассоциации сотрудничества предприятий
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.
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25 декабря в правительстве Рязанской области подписано Соглашения о минимальной зарплате на 2020 год, сообщает пресс-служба кабмина. Подписи под документом поставили губернатор Николай Любимов, председатель областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова и председатель правления объединения работодателей «Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын.

Напомним, что для сотрудников государственных и муниципальных организаций размер МРОТ устанавливают на федеральном уровне. Условия Соглашения – это обязательства, которые берут на себя работодатели во внебюджетной сфере перед профсоюзами и правительством региона.

– Документ, который мы подписываем, позволит с 1 января повысить минимальную зарплату до 12 500 рублей, – заявил губернатор. – Это коснется рязанцев, которые трудятся на предприятиях малого и среднего бизнеса региона, и других представителей частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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