Рязанский СК назвал главных снайперов из табельного пистолета Макарова

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-25T17:15:24+03:00

Один из руководителей рязанского СК занял только второе место.

В управлении провели личное первенство по стрельбе. Лучшими стали три человека

Изменить размер текста: A A

Сотрудник рязанского управления СК России провели личное первенство по стрельбе из табельного пистолета Макарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Все участники продемонстрировали достаточно высокие навыки владения табельным оружием и меткую стрельбу, но победителей было только трое.

Самыми меткими сотрудниками СК стали:

- Александр Федин, руководитель Касимовского МСО — 1 место;

- Дмитрий Маликов, замруководителя следственного управления — 2 место;

- Александр Логинов, и.о.руководителя Рязанского МСО — 3 место.

Напомним, ранее следователя Московского МСО Рязани Евгения Курбатова отправили на срочную службу в военно-воздушные силы (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Острый глаз. Зампред рязанского правительства настреляла на 3 место из снайперской винтовки

Анна Рослякова участвовала в борьбе за Кубок командующего войсками Западного военного округа (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU