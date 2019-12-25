2019-12-25T17:15:24+03:00
Общество

Рязанский СК назвал главных снайперов из табельного пистолета Макарова

В управлении провели личное первенство по стрельбе. Лучшими стали три человека
Яков РЫКОВ
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Один из руководителей рязанского СК занял только второе место.Один из руководителей рязанского СК занял только второе место.
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Сотрудник рязанского управления СК России провели личное первенство по стрельбе из табельного пистолета Макарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Все участники продемонстрировали достаточно высокие навыки владения табельным оружием и меткую стрельбу, но победителей было только трое.

Самыми меткими сотрудниками СК стали:

- Александр Федин, руководитель Касимовского МСО — 1 место;

- Дмитрий Маликов, замруководителя следственного управления — 2 место;

- Александр Логинов, и.о.руководителя Рязанского МСО — 3 место.

Напомним, ранее следователя Московского МСО Рязани Евгения Курбатова отправили на срочную службу в военно-воздушные силы (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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