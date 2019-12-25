В Касимове юноша убил 18-летнюю девушку, нанеся ей 75 ударов ножом

СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-25T16:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Отделение по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Рязанской области завершило расследование убийства, произошедшего в Касимове в ночь на 24 декабря 2005 года.

Тогда во дворе одного из домов райцентра с множеством колото-резанных ран обнаружили тело 18-летней девушки. Найти преступника «по горячим следам» не удалось. Долгое время убийство оставалось не раскрытым. Дело приостановили.

Благодаря целенаправленной работе СК по раскрытию преступлений прошлых лет, следователям, наконец, удалось восстановить картину произошедшего и найти подозреваемого.

Установлено, что вечером 23 декабря 2005 года компания молодых людей распивала спиртное. Молодой человек 1988 года рождения проявлял знаки внимания 18-летней девушке. Когда девушка, собралась домой, парень, отправился ее провожать. Дойдя до дома, он настойчиво начал предлагать продолжить вечер, а когда девушка отказала, достал из кармана нож и нанес ей не менее 75 (!) ударов в туловище, шею и голову. Затем свою жертву молодой человек добил деревянной лопатой, нанеся не менее 10 ударов. Девушка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время дело передано в суд.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани разыскивают мужчину, который исчез еще в 1995 году

Александр Захаркин пропал, когда ему было 17 лет, сейчас мужчине должно быть уже 41 год (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU