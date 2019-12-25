2019-12-25T15:56:36+03:00
Недвижимость

«Зеленый сад» стал Золотым партнером Сбербанка

Группа компаний получила высокий статус по количеству ипотечных сделок с привлечением кредитных средств «Сбербанка»
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Фото: Зеленый сад.Фото: Зеленый сад.
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Во вторник 24 декабря Группе компаний «Зеленый сад» был вручен Знак о присвоении высокого статуса «Золотой партнер», подтверждающего большое количество ипотечных сделок с привлечением кредитных средств Сбербанка.

«Зеленый сад» в 2019 году, как и прежде, подтвердил репутацию опытного и качественного застройщика. Его экологичные, комфортные и безопасные жилые комплексы «Еврокласс» в Кальном, «Grand Comfort» в Дашково-Песочне, «Pride Park» на улице Пожалостина и «Green Park Солотча» стабильно пользуются большим спросом у рязанцев. Это в очередной раз подтвердила высокая оценка ведущего банка страны, который является постоянным и долгосрочным партнером крупнейшего рязанского застройщика. Все эти обстоятельства гарантируют покупателям квартир выгодность и надежность сотрудничества с ГК «Зеленый сад».

Получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777. Официальный сайт: https://www.green-garden.ru/

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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