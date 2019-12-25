Каскадер из «Бригады» помогает снимать в Рязани ролик для ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-25T16:41:38+03:00

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В аэропорте «Турлатово» идет съемка нового ролика о безопасности дорожного движения. На этот раз социальная реклама ГИБДД посвящена пешеходам, сообщает ГТРК «Ока», побывавшая на площадке.

В качестве тех, кого сбивают в кадре – профессиональные и начинающие каскадеры, мастер-класс которым дает их старший коллега Валерий Деркач. Этот российский постановщик-каскадер снялся во множестве популярных кинокартин, в том числе в сериале «Бригада».

– В «Бригаде» я, как говорится, делал все одном флаконе. За Сашу Белого выпадал из машины в поток автомобилей, затем взрывался за Фила, я же пролетал на «Мерседесе» через стекло. Все это мы снимали два дня, – рассказал Валерий Деркач.

Валерий Дергач на съемках в «Турлатово». Фото: Кадр сюжета ГТРК «Ока».

Один из самых эффектных трюков сериала «Бригада», в котором работал Валерий Деркач.

По его словам, главное в этой профессии – минимизировать долю риска. И все досконально изучить загодя. Например, каскадерам, которые по сценарию ролика должны оказаться на капоте, мастер показал, куда именно, в зависимости от скорости авто, нужно падать.

– При 30 км/ч касание центра масс будет вот здесь, где я сейчас сижу. На скорости 40 км/ч переносится сюда. Ну а при 50-60 км/час – вот сюда… тогда вы уже в больнице или сразу на кладбище, – ровным тоном поясняет каскадер.

Кстати, по словам мастера, эффектный, с хорошими трюками фрагмент кино, длящийся на экране до 1 минуты, снимают от 14 часов до нескольких суток.

ИСТОЧНИК KP.RU