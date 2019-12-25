В новогоднюю ночь в центре Рязани выступит экс-участник «Руки Вверх!»
25 декабря организаторы проекта «Рязань – Новогодняя столица России-2020» рассказали о главном предстоящем концерте.
– В новогоднюю ночь музыкальным подарком станет выступление экс-участника группы «Руки Вверх!» на площади Ленина, – сообщается на странице проекта ВКонтакте.
Здесь разместили и видеоприглашение, записанное музыкантами Алексеем Потехиным (один из основателей группы) и Сергеем Богдановым. О вот Сергея Жукова – самого известного участника коллектива «Руки вверх!» – на кадрах нет.
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе города, этого солиста на концерте в Рязани действительно не будет. Группа, кстати, официально распалась еще в 2006 году.
Что не должно помешать рязанцам насладится любимыми песнями: на площади Ленина музыканты представят танцевальную программу «Поднимаем руки вверх», в которой исполнят все хиты некогда мегапопулярного коллектива.
Более подробно о графике выступления обещают сообщить позднее.
Руки Вверх! анонс выступления в Рязани.На площади Ленина выступят Алексей Потехин и Сергей Богданов
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ИСТОЧНИК KP.RU