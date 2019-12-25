В Рязани через окно загоревшейся квартиры спасли ребенка
24 декабря в Рязани на улице Шевченко из загоревшейся квартиры спасли ребенка. На поступившее в дежурную часть сообщение о девочке, которая стоит в оконном проеме и просит помощи, отреагировали сотрудники вневедомственной охраны - прапорщик Андрей Тюрин и младший сержант Ренат Омаров.
Как выяснилось, родители отлучились по работе, и, пока малышка была дома одна, на кухне вспыхнула плита. Возникло серьезное задымление.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали, что прапорщик Тюрин проник в квартиру через открытое окно, вынес ребенка, а затем вернулся внутрь и ликвидировал возгорание. Девочку целую и невредимую передали отцу.
ИСТОЧНИК KP.RU