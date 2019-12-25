Губернатор о строительстве соцобъектов: Какой ни возьми, везде недоработки
24 декабря состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор затронул тему качества возведения соцобъектов, сообщает пресс-служба кабмина. По словам Николая Любимова, подрядчики не исполняют свои договорные обязательства.
– 80% случаев это либо некачественная проектно-сметная документация, либо ее плохая реализация. Подрядчики в основном рязанские, но какой объект ни возьмешь, везде реальные недоработки, – заявил глава региона. – Ответственности практически никакой, кроме финансовой, и то она их никогда не пугает.
Помимо несоответствия качеству, не соблюдаются сроки работ, появляются угрозы срыва строительства. При том, что в области реализуются нацпроекты, то есть часть соцобъектов возводится на федеральные деньги.
Губернатор призвал всех госслужащих тщательнее следить за этой работой. В частности, при недоработках в документации, созданной компанией выигравшей торги, корректировать проект в ходе строительства – в ручном режиме. А для этого – в противовес недобросовестным разработчикам – привлекать добросовестных подрядчиков.
– Срывов допускать нельзя. Отвечать придется всем, – резюмировал Николай Любимов.
ИСТОЧНИК KP.RU