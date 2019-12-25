Губернатор о строительстве соцобъектов: Какой ни возьми, везде недоработки

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-25T13:10:43+03:00

При том, что большая часть подрядчиков – местные, то есть возводят сами для себя

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24 декабря состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор затронул тему качества возведения соцобъектов, сообщает пресс-служба кабмина. По словам Николая Любимова, подрядчики не исполняют свои договорные обязательства.

– 80% случаев это либо некачественная проектно-сметная документация, либо ее плохая реализация. Подрядчики в основном рязанские, но какой объект ни возьмешь, везде реальные недоработки, – заявил глава региона. – Ответственности практически никакой, кроме финансовой, и то она их никогда не пугает.

Помимо несоответствия качеству, не соблюдаются сроки работ, появляются угрозы срыва строительства. При том, что в области реализуются нацпроекты, то есть часть соцобъектов возводится на федеральные деньги.

Губернатор призвал всех госслужащих тщательнее следить за этой работой. В частности, при недоработках в документации, созданной компанией выигравшей торги, корректировать проект в ходе строительства – в ручном режиме. А для этого – в противовес недобросовестным разработчикам – привлекать добросовестных подрядчиков.

– Срывов допускать нельзя. Отвечать придется всем, – резюмировал Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU