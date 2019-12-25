Рязанский осужденный выступил на Всероссийском шахматном турнире

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-25T12:20:10+03:00

Турнир проходил в два этапа по швейцарской системе в 5 туров с контролем времени 10 минут на партию плюс 3 секунды за каждый ход

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Осужденный исправительной колонии №3 УФСИН России по Рязанской области Наиль Надеев участвовал в финале Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. Турнир проводился в режиме «онлайн игры».

Наиль Надеев занял 14 место из 76 участников. Ранее осужденный стал дипломантом регионального турнира, в котором состязались сильнейшие игроки – победители отборочного этапа соревнований, отбывающие наказание в исправительных учреждениях области. Именно поэтому он вышел на всероссийский уровень.

Примечательно, что самому старшему игроку Чемпионата уже исполнился 81 год, а самому молодому - 24. Также среди игроков-финалистов боролись за победу три девушки, представляющие Ивановскую, Костромскую, Челябинскую области.

Турнир проходил в два этапа по швейцарской системе в 5 туров с контролем времени 10 минут на партию плюс 3 секунды за каждый ход. В каждом туре соперники подбирались автоматически. Определение мест среди участников, набравших одинаковое количество очков, проводилось согласно коэффициенту Бухгольца.

Итоги турнира объявил начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко. Он поздравил всех победителей, участников и болельщиков с этим свершившимся знаменательным событием и сказал:

- Не важно, кто сегодня выиграл, а кто проиграл. Наверняка, для многих осужденных участие во Всероссийском чемпионате запомнится надолго. И если, благодаря шахматному турниру, кто-то из них серьезно увлечется этой игрой, научится думать, просчитывать свои ходы и их последствия, то, возможно, после освобождения из мест лишения свободы, он не сделает повторных серьезных ошибок. Это и будет для них самой главной победой.

Победителю турнира будет вручен именной шахматный комплект от Анатолия Карпова. А представитель рязанского региона, хотя и не вошел в пятерку победителей, получил уникальную возможность принять участие в масштабном мероприятии и попробовать свои силы в игре с сильнейшими соперниками.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU