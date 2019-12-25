СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-25T12:07:36+03:00

У пивзавода в Рязани легковушка на скорости сбила двух детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным данным, мальчик с девочкой перебегали дорогу в неположенном месте. Полиция проводит проверку

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Утром 25 декабря на дороге у пивзавода произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Как пишет очевидица, брат с сестрой перебегали дорогу в неположенном месте и их на высокой скорости сбила машина.

«Кто-нибудь знает, как у них дела, жива ли девочка Аня. Брат ее плакал, звал по имени», — говорится в сообщении.

Как позже прокомментировали в УМВД России по Рязанской области, ДТП действительно было. Девочку госпитализировали с травмами средней тяжести, а ее брат отделался ушибами.

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ИСТОЧНИК KP.RU