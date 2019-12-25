В «Новогодней столице 2020» составили список мест для селфи
Площадь Ленина, улица Почтовая, Лыбедский бульвар и Лесопарк. Такие места порекомендовала администрация Рязани тем, кто посетит «Новогоднюю столицу 2020» и захочет сделать фотографию на память.
На площади Ленина находится главная новогодняя красавица города (та самая, что не зажглась с первой попытки) с инсталляцией «2020», и это, наверняка, самое популярное место для любителей селфи.
Спуск к Лыбедскому бульвару возле почтамта. Сверху - фрагмент праздничного убранства улицы Почтовой.
Сразу за ним – улица Почтовая во всем ее праздничном убранстве, со «звездным небом», огромным светящимся елочным шаром-беседкой и часами с символикой «Новогодней столицы».
Шар-беседка у почтамта и памятника Евпатию Коловрату. Такие есть еще на площади Победы и напротив Дворца торжеств.
Чуть ниже, на Лыбедском бульваре, - целый ряд арт-объектов, среди которых admrzn.ru выделяет «Снеговиков» и «Медведей», хотя есть там локации не менее интересные: например, каток или необычные елки.
Снеговики на Лыбедском бульваре.
На том же Лыбедском, но уже со стороны цирка, возвышается «всероссийская елка» с гербами регионов.
Лыбедский бульвар со стороны цирка и сам цирк.
Еще одной точкой фотомаршрута предлагают сделать Лесопарк с его новогодней деревней. Там находятся арт-объекты «Сани с оленем» и «Мишки с елкой».
Лесопарк - праздничная площадка, куда лучше всего приходить с детьми.
Отметим, что те же точки на карте города стали главным площадками праздничных мероприятий. Информация о них опубликована на официальном сайте проекта.
Главная елка на площади Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU