2019-12-25T10:49:41+03:00
Новый год 2020

В «Новогодней столице 2020» составили список мест для селфи

Это главные площадки праздничных мероприятий в Рязани
Антон КОНОВАЛОВ
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Инсталляция возле главной елки на площади Ленина.Инсталляция возле главной елки на площади Ленина.
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Площадь Ленина, улица Почтовая, Лыбедский бульвар и Лесопарк. Такие места порекомендовала администрация Рязани тем, кто посетит «Новогоднюю столицу 2020» и захочет сделать фотографию на память.

На площади Ленина находится главная новогодняя красавица города (та самая, что не зажглась с первой попытки) с инсталляцией «2020», и это, наверняка, самое популярное место для любителей селфи.

Спуск к Лыбедскому бульвару возле почтамта. Сверху - фрагмент праздничного убранства улицы Почтовой.

Спуск к Лыбедскому бульвару возле почтамта. Сверху - фрагмент праздничного убранства улицы Почтовой.

Сразу за ним – улица Почтовая во всем ее праздничном убранстве, со «звездным небом», огромным светящимся елочным шаром-беседкой и часами с символикой «Новогодней столицы».

Шар-беседка у почтамта и памятника Евпатию Коловрату. Такие есть еще на площади Победы и напротив Дворца торжеств.

Шар-беседка у почтамта и памятника Евпатию Коловрату. Такие есть еще на площади Победы и напротив Дворца торжеств.

Чуть ниже, на Лыбедском бульваре, - целый ряд арт-объектов, среди которых admrzn.ru выделяет «Снеговиков» и «Медведей», хотя есть там локации не менее интересные: например, каток или необычные елки.

Снеговики на Лыбедском бульваре.

Снеговики на Лыбедском бульваре.

На том же Лыбедском, но уже со стороны цирка, возвышается «всероссийская елка» с гербами регионов.

Лыбедский бульвар со стороны цирка и сам цирк.

Лыбедский бульвар со стороны цирка и сам цирк.

Еще одной точкой фотомаршрута предлагают сделать Лесопарк с его новогодней деревней. Там находятся арт-объекты «Сани с оленем» и «Мишки с елкой».

Лесопарк - праздничная площадка, куда лучше всего приходить с детьми.

Лесопарк - праздничная площадка, куда лучше всего приходить с детьми.

Отметим, что те же точки на карте города стали главным площадками праздничных мероприятий. Информация о них опубликована на официальном сайте проекта.

Главная елка на площади Ленина.

Главная елка на площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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