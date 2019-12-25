2019-12-25T07:58:57+03:00
Общество

Аудиторы проверят, как тратились деньги на реконструкцию кинотеатра «Москва»

Рязанская контрольно-счетная палата выяснит, насколько эффективно использовались финансы областного бюджета, чтобы в Рязани появился Зал торжеств для бракосочетаний
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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В первом квартале 2020 года Контрольно-счетная палата проверит, насколько эффективно использовались деньги, выделенные из областного бюджета на финансирование реконструкции здания кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств. Соответствующий план работ утвержден руководством КСП Рязанской области.

Под проверку аудиторов попадут региональные министерство строительного комплекса, управление капитального строительства, а также – выборочно - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, получающие деньги из бюджета на основании государственных контрактов.

Напомним, Зал торжеств для бракосочетаний на месте кинотеатра «Москва» открыли 19 декабря. Реконструкция стоила бюджету более 100 миллионов рублей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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