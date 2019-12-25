2019-12-25T07:17:24+03:00
Общество

Неадекватная рязанка увезла дочку в Мордовию, чтобы та не могла видеться с отцом

По суду ребенок должен был жить с отцом, но женщина была другого мнения. На розыск девочки понадобилось несколько месяцев
Александр РАДЫГИН
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Неадекватная рязанка увезла дочку в Мордовию, чтобы та не могла видеться с отцом.Неадекватная рязанка увезла дочку в Мордовию, чтобы та не могла видеться с отцом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязанской области отец смог увидеть четырехлетнюю дочь, несмотря на неадекватное поведение матери. Вопрос, с кем будет проживать ребенок – с мамой или с папой, встал в семье рязанцев еще в 2018 году. Тогда мать забрала девочку и запретила отцу с ней общаться. Мужчина же утверждал, что женщина слишком агрессивна по отношению к ребенку и может представлять реальную угрозу ее жизни и здоровью.

В июле 2019 года приставы возбудили исполнительное производство, по которому мать должна была отдать ребенка отцу, но женщина с таким поворотом не согласилась. Она не ознакомилась с документами, а потом перестала вместе с дочерью появляться по месту прописки и регистрации. Спустя месяц ребенка объявили в розыск.

Вскоре приставы установили, что девочка вместе с бабушкой живут в Мордовии, именно там в середине декабря ребенка удалось найти и передать отцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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