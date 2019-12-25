СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-25T06:47:25+03:00

Рязанцев научили, как выбирать красную икру к новогоднему столу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полезный деликатес, если не следовать советам Роспотребнадзора, может превратиться в опасный для здоровья продукт

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В преддверии новогодних праздников региональное управление Роспотребнадора рассказало рязанцам, как выбрать красную икру, чтобы она была качественной и безопасной.

Итак, при выборе красной икры нужно обратить внимание на следующие моменты:

- не покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли;

- на этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки;

- маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Важный момент, надпись должна быть выбита изнутри банки;

- крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью;

- красные икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки сдулись, то, скорее всего, ее уже размораживали;

- натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

- красные икринки лопаются, если на них слабо нажать, а оболочка искусственных - жесткая, сложно лопающаяся;

- если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

ВАЖНО!

После вскрытия икру следует нужно употребить в течение трех суток. В открытой жестяной банке лучше ее не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА КРАСНАЯ ИКРА

Икра лососевых пород рыб - горбуша, кета, нерка, семга, форель – ценный пищевой продукт. Красная икра - источник легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU