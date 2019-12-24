2019-12-24T20:23:42+03:00
Общество

В Рязанской области создали новую особо охраняемую природную территорию

Памятник природы «Зеленчуковые широколиственные леса» располагается на стыке Рыбновского и Захаровского районов
Роман ДОРОФЕЕВ
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Во вторник, 24 декабря, на заседании регионального правительства стало известно, что в Рязанской области создан новый памятник природы регионального значения «Зеленчуковые широколиственные леса». Участок прощадью 1543 гектаров расположен на стыке Рыбновского и Захаровского районов неподалеку от города Серебряные пруды Московской области. Работа по выявлению и обследованию территории велась сотрудниками РГУ им. С.А. Есенина по поручению губернатора Николая Любимова.

Памятник «Зеленчуковые широколиственные леса» - это ценные лесные природные комплексы, расположенные на берегу реки Осетр. Паспорт памятника природы обещают принять до 1 марта 2020 года.

- Это уже третья территория, которая получила статус особо охраняемой за последние два года, - отметил Николай Любимов. – Правительство региона многое делает для улучшения экологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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