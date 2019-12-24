2019-12-24T17:55:34+03:00
Общество

На Лыбедском бульваре выступят звезды ТНТ

В Рязань приедут Стас Ярушин (сериал «Универ») и Владимир Селиванов («Реальные пацаны)»
Яков РЫКОВ
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Звезды ТНТ лично приедут и поздравят рязанцев с Новым годом.Звезды ТНТ лично приедут и поздравят рязанцев с Новым годом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Днем 4 января на Лыбедском бульваре выступят звезды ТНТ, сообщается на официальном сайте «Рязань – Новогодняя столица России 2020». В гости к рязанцам приедут Стас Ярушин (сериал «Универ») и Владимир Селиванов («Реальные пацаны)».

Как отмечают организаторы, артисты привезут в Рязань большую музыкальную программу, поэтому все гости праздника увидят сразу два полноценных концерта. В течение всего мероприятия на площадке будут работать интерактивные развлечения от телеканала ТНТ, где самые активные участники гуляний получат ценные новогодние подарки.

Кроме того, все желающие смогут в фотозоне, недалеко от сцены, смогут сделать селфи со Стасом и Владимиром.

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По вечерам стоимость билетов составляет 50 рублей, для детей до 7 лет – бесплатно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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