Обманутые дольщики Рязани дождались своих квартир

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-24T16:37:10+03:00

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24 декабря более двадцати рязанских семей – обманутых дольщиков – получили ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба областного правительства.

— Друзья, мы сдержали слово! Всего 129 закрытых договоров. Долгострой ЖК «Аэробус» сдан! — поделился губернатор Николай Любимов радостной вестью.

Между тем остаются еще два проблемных дома от застройщиков - «Инжстрой» и «Альфа-Рязань» с участием дольщиков. Эти объекты выявили после 2017 года.

По словам губернатора, работа эта [по обманутым дольщикам] крайне тяжелая, поскольку никто из мошенников до сих пор не понес ответственность и наказание.

— Разрешения на строительство домов выдавали на всех законных основаниях. А те, кому выдали эти разрешения, людей потом обманывали. Тем не менее, мы с проблемой дольщиков справились, — заявил Любимов. — В целом по области было почти 3 тысячи договоров о долевом участии, по которым люди не дождались вовремя своих квартир. Если посчитать, то можно было наш стадион «Спартак» заполнить обманутыми людьми. Сейчас, к сожалению, еще остаются порядка 400 таких дольщиков в двух домах. И мы обязательно решим их проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU