2019-12-24T16:37:10+03:00
Общество

Обманутые дольщики Рязани дождались своих квартир

Один из самых проблемных объектов – ЖК «Аэробус» - наконец-то сдали. Люди получили ключи
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
Изменить размер текста:

24 декабря более двадцати рязанских семей – обманутых дольщиков – получили ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба областного правительства.

— Друзья, мы сдержали слово! Всего 129 закрытых договоров. Долгострой ЖК «Аэробус» сдан! — поделился губернатор Николай Любимов радостной вестью.

Между тем остаются еще два проблемных дома от застройщиков - «Инжстрой» и «Альфа-Рязань» с участием дольщиков. Эти объекты выявили после 2017 года.

По словам губернатора, работа эта [по обманутым дольщикам] крайне тяжелая, поскольку никто из мошенников до сих пор не понес ответственность и наказание.

— Разрешения на строительство домов выдавали на всех законных основаниях. А те, кому выдали эти разрешения, людей потом обманывали. Тем не менее, мы с проблемой дольщиков справились, — заявил Любимов. — В целом по области было почти 3 тысячи договоров о долевом участии, по которым люди не дождались вовремя своих квартир. Если посчитать, то можно было наш стадион «Спартак» заполнить обманутыми людьми. Сейчас, к сожалению, еще остаются порядка 400 таких дольщиков в двух домах. И мы обязательно решим их проблему.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский дольщик получил квартиру, площадь которой оказалась меньше указанной в договоре аж на 3 «квадрата»

Застройщик на требование вернуть переплату не отреагировал и теперь ответит по суду (подробнее).

Дольщики все-таки отсудили компенсацию у рязанского застройщика

С первого раза это сделать не удалось: компания подстраховалась – изначально составила договор с оглядкой на возможные иски (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обманутые дольщики Рязани дождались своих квартир
В Рязанской области открыли еще один пункт выдачи средств реабилитации
Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира
Рязанские следователи просят помощи в розыске 35-летнего Виктора Веденкина
Для МИД России изготовили партию калинника, а в Рязани его нет
В среду на шести улицах Рязани и в Солотче отключат свет
Арт-объект «РЯЗАНЬ 2020» пострадал от рук вандала
Более 2 тысяч рязанцев посетили каток на Лыбедском бульваре
Члены Совета Федерации от Рязанской области приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Объединять три детских медучреждения в Рязани не будут
В Рязани автомобиль сбил мальчика, шедшего в школу
От загоревшегося бензина погибла 45-летняя рязанка
Стало известно, сколько будет стоить алкоголь в Рязани с Нового года