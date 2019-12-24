В Рязанской области открыли еще один пункт выдачи средств реабилитации

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-24T15:46:09+03:00

Получить их, не выезжая за пределы родного района, теперь можно и в Спасске

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23 декабря в Спасске открыли свою службу выдачи средств реабилитации, которая расположилась в местном комплексном центре социального обслуживания населения, сообщает издательство «Пресса».

Таким образом, в федеральный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами вошел еще один район Рязанской области.

В списке средств реабилитации 14 позиций, среди которых: инвалидные коляски, противопролежневые матрацы и подушки, ходунки, трости, сиденья для ванн и даже многофункциональная кровать, так необходимая тем, кто подолгу не может ходить.

Все это жители района, нуждающиеся в подобных приспособлениях (или их родственники), могут получить бесплатно и пользоваться столько, сколько будет необходимо. Причем перечень необходимых документов – минимальный.

Подробнее о проекте и его возможностях в материале «Комсомолки».

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