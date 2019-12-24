2019-12-24T15:46:09+03:00
Общество

В Рязанской области открыли еще один пункт выдачи средств реабилитации

Получить их, не выезжая за пределы родного района, теперь можно и в Спасске
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
Изменить размер текста:

23 декабря в Спасске открыли свою службу выдачи средств реабилитации, которая расположилась в местном комплексном центре социального обслуживания населения, сообщает издательство «Пресса».

Таким образом, в федеральный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами вошел еще один район Рязанской области.

В списке средств реабилитации 14 позиций, среди которых: инвалидные коляски, противопролежневые матрацы и подушки, ходунки, трости, сиденья для ванн и даже многофункциональная кровать, так необходимая тем, кто подолгу не может ходить.

Все это жители района, нуждающиеся в подобных приспособлениях (или их родственники), могут получить бесплатно и пользоваться столько, сколько будет необходимо. Причем перечень необходимых документов – минимальный.

Подробнее о проекте и его возможностях в материале «Комсомолки».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Касимове открыли отделение дневного пребывания инвалидов и пенсионеров

И здесь же – пункт проката технических средств реабилитации (ПОДРОБНЕЕ)

Систему не побороть. Новомичуринский депутат написала заявление об отставке

Анастасия Пушкина отстаивала права инвалидов, пенсионеров и мам с детьми. По ее мнению, смысла в «посиделках» нет (ПОДРОБНЕЕ)

Каждый год в мире случается 15 миллионов инсультов. Треть больных умирают, еще треть остаются инвалидами

Публикуем 5 главных правил спасения от этой болезни (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обманутые дольщики Рязани дождались своих квартир
В Рязанской области открыли еще один пункт выдачи средств реабилитации
Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира
Рязанские следователи просят помощи в розыске 35-летнего Виктора Веденкина
Для МИД России изготовили партию калинника, а в Рязани его нет
В среду на шести улицах Рязани и в Солотче отключат свет
Арт-объект «РЯЗАНЬ 2020» пострадал от рук вандала
Более 2 тысяч рязанцев посетили каток на Лыбедском бульваре
Члены Совета Федерации от Рязанской области приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Объединять три детских медучреждения в Рязани не будут
В Рязани автомобиль сбил мальчика, шедшего в школу
От загоревшегося бензина погибла 45-летняя рязанка
Стало известно, сколько будет стоить алкоголь в Рязани с Нового года