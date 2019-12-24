2019-12-24T15:24:04+03:00
Происшествия

Рязанские следователи просят помощи в розыске 35-летнего Виктора Веденкина

Мужчина последний раз видели в октябре в поселке Тума. С тех пор он не выходил на связь с родственниками
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Следователи Касимовского МСО расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения 35-летнего жителя Клепиковского района Виктора Веденкина, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что вечером 19 октября 2019 года Веденкин ушел из дома в селе Алексеево Клепиковского района. Последний раз его в поселке Тума в ночь на 20 октября.

Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые с небольшими лобными залысинами, глаза голубые, на груди имеется шрам, на правом плече татуировка - буква «В».

Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Может находиться в одежде: куртка зеленого цвета без капюшона, синяя тканевая безрукавка, брюки камуфлированные (светло-зеленого цвета), силиконовые галоши серо-сиреневых тонов 41 размера.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Тем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Веденкина, просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обманутые дольщики Рязани дождались своих квартир
В Рязанской области открыли еще один пункт выдачи средств реабилитации
Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира
Рязанские следователи просят помощи в розыске 35-летнего Виктора Веденкина
Для МИД России изготовили партию калинника, а в Рязани его нет
В среду на шести улицах Рязани и в Солотче отключат свет
Арт-объект «РЯЗАНЬ 2020» пострадал от рук вандала
Более 2 тысяч рязанцев посетили каток на Лыбедском бульваре
Члены Совета Федерации от Рязанской области приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Объединять три детских медучреждения в Рязани не будут
В Рязани автомобиль сбил мальчика, шедшего в школу
От загоревшегося бензина погибла 45-летняя рязанка
Стало известно, сколько будет стоить алкоголь в Рязани с Нового года