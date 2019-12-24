Рязанские следователи просят помощи в розыске 35-летнего Виктора Веденкина

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-24T15:24:04+03:00

Мужчина последний раз видели в октябре в поселке Тума. С тех пор он не выходил на связь с родственниками

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Следователи Касимовского МСО расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения 35-летнего жителя Клепиковского района Виктора Веденкина, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что вечером 19 октября 2019 года Веденкин ушел из дома в селе Алексеево Клепиковского района. Последний раз его в поселке Тума в ночь на 20 октября.

Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые с небольшими лобными залысинами, глаза голубые, на груди имеется шрам, на правом плече татуировка - буква «В».

Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Может находиться в одежде: куртка зеленого цвета без капюшона, синяя тканевая безрукавка, брюки камуфлированные (светло-зеленого цвета), силиконовые галоши серо-сиреневых тонов 41 размера.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Тем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Веденкина, просьба обращаться по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 или 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU