Для МИД России изготовили партию калинника, а в Рязани его нет

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-24T14:39:31+03:00

Новогодний десерт смогут оценить представители министерства иностранных дел, а также 70 российских и иностранных СМИ

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26 декабря во время брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики представители министерства организуют «Гастрономическую карту России» с дегустацией продукции отечественных региональных производителей: «От Арктики до Черного моря». На приеме представят и новогодний десерт из Рязани – калинник. Оценить вкусовые качества десерта смогут представители 70 российских и иностранных СМИ.

К слову, как сообщает ИА «МедиаРязань», в Рязани возникли временные трудности с покупкой калинника. Объем заказа десерта превзошел все ожидания. Большие партии изготавливаются, в том числе, для Москвы, для районов области. Предполагается, что с 26 декабря десерт появится в свободной продаже.

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Новогодний десерт можно будет попробовать в нескольких кафе и ресторанах города, а также в торговых палатках на улице Почтовой с 26 декабря (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU