В среду на шести улицах Рязани и в Солотче отключат свет

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-24T13:43:52+03:00

Электроэнергии не будет от пяти до семи часов

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В среду на шести улицах Рязани и на одной в поселке Солотча будут отключать свет. Это необходимо для работ на воздушной линии, сообщает управление энергетики и ЖКХ горадминистрации.

С 9.30 до 16.30 электроэнергии не будет в поселке Солотча – на улице Школьная, в домах с 1 по 57, и с 2 по 32.

С 10.00 до 15.00 в Рязани свет отключат по адресам:

– улица 1-ая Механизаторов, д. 29;

– улица Попова, д. 8, 8а, 33 и 35/2;

– улица Ушинского, с д. 1 по 15;

– улица Луговая, д. 29, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 26 и д. 31;

– улица Ушинского, д. 1, и с 3 по 12;

– улица Тепличная, д. 25.

Работы производит МУП «РГРЭС». Телефон диспетчерской +7 (4912) 55-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU