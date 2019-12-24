В среду на шести улицах Рязани и в Солотче отключат свет
В среду на шести улицах Рязани и на одной в поселке Солотча будут отключать свет. Это необходимо для работ на воздушной линии, сообщает управление энергетики и ЖКХ горадминистрации.
С 9.30 до 16.30 электроэнергии не будет в поселке Солотча – на улице Школьная, в домах с 1 по 57, и с 2 по 32.
С 10.00 до 15.00 в Рязани свет отключат по адресам:
– улица 1-ая Механизаторов, д. 29;
– улица Попова, д. 8, 8а, 33 и 35/2;
– улица Ушинского, с д. 1 по 15;
– улица Луговая, д. 29, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 26 и д. 31;
– улица Ушинского, д. 1, и с 3 по 12;
– улица Тепличная, д. 25.
Работы производит МУП «РГРЭС». Телефон диспетчерской +7 (4912) 55-01-12.
ИСТОЧНИК KP.RU